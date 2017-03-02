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Климатологи: В Киеве это уже 12 аномально теплая зима в XXI веке

02.03.2017 14:35
Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4°С превысила норму
Климатологи: В Киеве это уже 12 аномально теплая зима в XXI веке
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Климатологи Центральной геофизической обсерватории подвели итоги календарной зимы в столице. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории, температура прошлой зимой в Киеве составила -3,1°С, что на 0,9°С выше климатической нормы. Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной геофизической обсерватории.

Все зимние месяцы в столице были несколько теплее нормы, но больше всего отличился февраль, его месячная температура на 1,4°С превысила норму.

Наиболее холодным днем зимы было 7 января, когда температура опустилась до -18,7°С, а самым теплым - 24 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,4°С.

Этой зимой в Киеве 22 дня имели положительные среднесуточные значения температуры воздуха. Это уже двенадцатая зима в Киеве в XXI веке, температура которой оказалась выше климатической нормы.

Осадков этой зимой выпало 116 мм, что составляет лишь 79% нормы.

Накануне сообщалось о том, что в Украину идет резкое потепление.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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