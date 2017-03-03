Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину с запиской: фото
Голливудский актер Том Хэнкс подарил работающим в Белом доме журналистам кофемашину с запиской, призывающей представителей СМИ "бороться за правое дело".
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал издания и телеканалы за критику в его сторону, считая ее несправедливой.
"Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно за правду", - говорится в записке.
Фото подарка Хэнкса опубликовал в Twitter американский журналист.
13 лет назад актер уже дарил журналистам Белого дома аналогичный подарок.
Фото: twitter.com/PeterAlexander
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