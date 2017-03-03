Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину с запиской: фото

Голливудский актер Том Хэнкс подарил работающим в Белом доме журналистам кофемашину с запиской, призывающей представителей СМИ "бороться за правое дело".

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал издания и телеканалы за критику в его сторону, считая ее несправедливой.

"Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно за правду", - говорится в записке.

Фото подарка Хэнкса опубликовал в Twitter американский журналист.

13 лет назад актер уже дарил журналистам Белого дома аналогичный подарок.

Фото: twitter.com/PeterAlexander

Читайте также: Шок и Трамп. Почему эмоции победили демографию

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.