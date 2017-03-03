Ученые выяснили причину вымирания шерстистых мамонтов

Проведенное исследование может помочь предотвратить исчезновение современных редких видов животных, таких как панды, индийские слоны и горные гориллы

Обитавшие на Земле шерстистые мамонты вымерли в результате генетических мутаций, из-за которых их шерсть приобретала неестественный блеск, они теряли обоняние и отбивались от стада. К такому выводу пришли исследователи Калифорнийского университета в Беркли после анализа ДНК вымерших животных, сообщает ВВС.

Доктор Ребекка Роджерс утверждает, что геномы мамонтов начали распадаться незадолго до их полного исчезновения, и это стало первым случаем геномного кризиса в отдельно взятом виде животных.

По ее словам, математическая теория показывает, что животные могли накапливать плохие мутации, так как естественный отбор мог стать очень неэффективным.

Ученые сравнили ДНК мамонта, жившего около 4 тысяч лет назад, и ДНК мамонта, который жил 45 тысяч лет назад, когда их популяция была гораздо больше.

Проведенное исследование может помочь предотвратить исчезновение современных редких видов животных, таких как панды, индийские слоны и горные гориллы.

"Если эти небольшие популяции существуют продолжительное время, то с ними может случиться геномный кризис, такой же, какой мы наблюдали в случае с мамонтами", - говорит она.

Исследование показало, что вследствие мутаций у последних шерстистых мамонтов могла появиться шелковистая блестящая шерсть, а также утратиться обоняние и измениться состав мочи, что повлияло на взаимодействие между особями.

Представители Гарвардского университета говорят, что вымершие более четырех тысяч лет назад мамонты могут быть возрождены благодаря генетической инженерии с применением технологии СRISPR/Cas9.

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