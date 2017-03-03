В Японии мужчина умер под 6-тонной коллекцией порно-журналов

Тело мужчины обнаружили только спустя шесть месяцев после смерти. Его нашел сотрудник уборочной компании

В Японии 50-летнего мужчину нашли мертвым под шеститонной коллекцией порнографических журналов, которую он собрал в своей съемной квартире. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что тело мужчины обнаружили только спустя шесть месяцев после смерти. К мужчине постучался хозяин, чтобы выяснить, почему погибший так долго не оплачивал счет за жилье. Однако, он никого не обнаружил в квартире.

Мертвый мужчина был обнаружен одним из сотрудников клининговой компании, который пришел убрать квартиру по просьбе хозяина, "чтобы соседям и родственниками не было стыдно из-за его порно-коллекции".

Вся квартира 50-летнего японца, ранее работавшего на автопроизводстве, была загромождена стопками эротических и порно-журналов, которые занимали все пространство в квартире.

Извлекавшие тело погибшего утверждают, что общий вес всех журналов в квартире составляет около шести тонн.





Пока не ясно, каким образом мужчина погиб. Вероятно, он перенес сердечный приступ, и затем, упав на пол, был засыпан журналами. Возможно же, смерть японца настала после того, как журналы упали на него с полок.

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