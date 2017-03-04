USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Из-за несанкционированных работ в Ужгороде без газа сотня домов

04.03.2017 07:30
В Закарпатгазе обещают, что сегодня ликвидируют последствия аварии, а жителей, которые остались без газа, просят пока перекрыть краны газовых приборов
Из-за несанкционированных работ в Ужгороде без газа сотня домов
Фото: EPA

В Ужгороде без газа остались больше сотни домов из-за повреждения газопровода среднего давления. Об этом сообщают Новини Закарпаття.  

В пятницу, 3 марта, за гостиницей" "Ужгород" проводили несанкционированные работы и повредили газопровод.

Без газа остались жители десяти улиц. Последствия аварии ликвидирует Закарпатгаз. Ожидается, что все восстановят уже сегодня. 

Читайте также: Обстрел Сартаны: повреждены 30 домов, перебиты газопроводы

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 