Из-за несанкционированных работ в Ужгороде без газа сотня домов
04.03.2017 07:30
В Закарпатгазе обещают, что сегодня ликвидируют последствия аварии, а жителей, которые остались без газа, просят пока перекрыть краны газовых приборов
Фото: EPA
В Ужгороде без газа остались больше сотни домов из-за повреждения газопровода среднего давления. Об этом сообщают Новини Закарпаття.
В пятницу, 3 марта, за гостиницей" "Ужгород" проводили несанкционированные работы и повредили газопровод.
Без газа остались жители десяти улиц. Последствия аварии ликвидирует Закарпатгаз. Ожидается, что все восстановят уже сегодня.
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