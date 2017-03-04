Из-за несанкционированных работ в Ужгороде без газа сотня домов

В Закарпатгазе обещают, что сегодня ликвидируют последствия аварии, а жителей, которые остались без газа, просят пока перекрыть краны газовых приборов

В Ужгороде без газа остались больше сотни домов из-за повреждения газопровода среднего давления. Об этом сообщают Новини Закарпаття.



В пятницу, 3 марта, за гостиницей" "Ужгород" проводили несанкционированные работы и повредили газопровод.



Без газа остались жители десяти улиц. Последствия аварии ликвидирует Закарпатгаз. Ожидается, что все восстановят уже сегодня.



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