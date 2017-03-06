Ежегодно из-за загрязнения погибают 1,7 млн детей - ВОЗ

Дети более восприимчивы к грязной воде и загрязненному воздуху, что приводит к летальным случаям пневмонии или диареи

Одной из самых глобальных причин детской смертности является загрязненная окружающая среда, в том числе грязная вода и воздух. Об этом заявили в Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.



Ежегодно 1,7 млн детей умирают от антисанитарии, загрязненности, которые приводят к летальным случаям малярии, пневмонии и диареи.



"Их развивающиеся органы и иммунная система, меньшие тела и дыхательные пути делают их более восприимчивыми к грязному воздуху и воде", - сказала генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан.

570 тысяч детей умирают от респираторных заболеваний, еще более 360 тысяч - от расстройства желудка. Это болезни, которые вызваны плохими условиями окружающей среды.

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