Ежегодно из-за загрязнения погибают 1,7 млн детей - ВОЗ
Одной из самых глобальных причин детской смертности является загрязненная окружающая среда, в том числе грязная вода и воздух. Об этом заявили в Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.
Ежегодно 1,7 млн детей умирают от антисанитарии, загрязненности, которые приводят к летальным случаям малярии, пневмонии и диареи.
"Их развивающиеся органы и иммунная система, меньшие тела и дыхательные пути делают их более восприимчивыми к грязному воздуху и воде", - сказала генеральный директор ВОЗ Маргарет Чан.
570 тысяч детей умирают от респираторных заболеваний, еще более 360 тысяч - от расстройства желудка. Это болезни, которые вызваны плохими условиями окружающей среды.
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