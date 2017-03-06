USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Синоптики предупреждают о сильном ветре

06.03.2017 10:01
Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Фото: скриншот видео

Сегодня, 6 марта, синоптики предупреждают о сильном ветре на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью на Закарпатье сильный дождь", - отметили в пресс-службе.

Укргидрометцентр сообщает, что сегодня днем в Киеве температура воздуха будет до 12 тепла, на востоке до плюс 13, на западе до плюс 11-13 градусов, на севере - до плюс 13, на юге - до плюс 14 градусов. 

ukraine (2).png

Читайте также: Синоптики предупреждают об угрозе подтопления в Закарпатье

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 