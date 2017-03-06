Синоптики предупреждают о сильном ветре
06.03.2017 10:01
Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с
Фото: скриншот видео
Сегодня, 6 марта, синоптики предупреждают о сильном ветре на всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Ночью на Закарпатье сильный дождь", - отметили в пресс-службе.
Укргидрометцентр сообщает, что сегодня днем в Киеве температура воздуха будет до 12 тепла, на востоке до плюс 13, на западе до плюс 11-13 градусов, на севере - до плюс 13, на юге - до плюс 14 градусов.
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