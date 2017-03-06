НАБУ завершило досудебное расследование по делу чиновника из ГПУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"3 марта стороне защиты открыли доступ к материалам уголовного производства. Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины", - говорится в сообщении.
9 декабря 2017 года детективы НАБУ при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили должностное лицо ГПУ на взятке. Проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн государственных средств, начатого детективами Бюро в январе 2016 года.
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