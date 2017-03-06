В Харьковской области СБУ пресекла продажу лекарств-подделок

В реализации поддельных лекарств подозревают должностных лиц одного из предприятий, специализирующихся на торговле медпрепаратами

Сотрудники Службы безопасности пресекли реализацию в Харькове фальсифицированных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители подозревают должностных лиц одного из предприятий, специализирующихся на розничной торговле фармпрепаратами, в том, что они организовали продажу подделок. "Дельцы через сеть собственных аптек и аптечных пунктов в помещениях харьковских больниц реализовывали населению фальшивые лекарства", - говорится в сообщении.

Как показало инициированное СБУ лабораторное исследование, специалисты легального производителя лекарств подтвердили несоответствие фальсификата оригинальным образцам популярного кардиологического препарата. Вся партия поддельных лекарств изъята из розничной торговли, заявили в пресс-службе.

По факту было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств) УК Украины. Досудебное следствие продолжается.

20 февраля 2017 года в Украине ввели запрет на продажу и хранение лекарственного препарата от головной боли Темпалгин.

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