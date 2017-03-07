ВОЗ назвала причину, по которой умирает каждый четвертый малыш
Каждый четвертый ребенок младше пяти лет погибает в результате загрязнения воздуха и воды, пассивного курения, отсутствия санитарно-гигиенических условий. Об этом предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Центр новостей ООН.
По данным исследований, загрязнение окружающей среды особенно опасно для детей из-за таких факторов, как небольшая масса тела и неразвитые дыхательные пути. У них также еще не сформировались внутренние органы и иммунная система. Причем неблагополучная окружающая среда влияет на здоровье ребенка, даже когда он еще находится в утробе матери. Наиболее распространенные последствия для детей младшего возраста - диарея, малярия и пневмония. Пневмония может вызвать хронические респираторные заболевания, а пассивное курение повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и рака.
В ВОЗ подчеркивают, что все эти заболевания можно предотвратить, если принять срочные меры.
"Мы обращаемся с призывом ко всем людям: "Не загрязняйте наше будущее". Ведь сегодня, согласно нашему докладу, в результате загрязнения воздуха ежегодно гибнет 1,7 млн. детей в возрасте до пяти лет", - заявила представитель ВОЗ Мария Нейра.
В первую очередь, эксперты ВОЗ рекомендуют обеспечить все семьи источниками чистой энергии и предоставить им возможность пользоваться чистой водой.
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