Рабочие шахты Степная бастуют с целью обеспечить безопасный труд
Рабочие шахты Степная во Львовской области намерены с 9 марта остановить отгрузку угля, если правительство не гарантирует им безопасный труд. Об этом сообщает Радио Свобода.
В частности, шахтеры требуют разблокировать счета ГП Львовуголь для выплаты зарплаты шахтерам (задолженность за январь), внести в договор пункт о предоплате за отгрузку угля, вернуть в отраслевое соглашение понятие о минимальной зарплате при расчете тарифов и должностных окладов, выделить средства на охрану труда (не менее 200 млн гривень), сократить аппарат управления ГП Львовуголь не менее чем на 50%, упорядочить Списки №1 и №2, согласно с аттестацией рабочих мест.
2 марта в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли. Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.
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