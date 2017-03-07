Рабочие шахты Степная бастуют с целью обеспечить безопасный труд

Шахтеры, в частности, требуют разблокировать счета ГП Львовуголь для выплаты задолженности по зарплатам еще за январь

Рабочие шахты Степная во Львовской области намерены с 9 марта остановить отгрузку угля, если правительство не гарантирует им безопасный труд. Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, шахтеры требуют разблокировать счета ГП Львовуголь для выплаты зарплаты шахтерам (задолженность за январь), внести в договор пункт о предоплате за отгрузку угля, вернуть в отраслевое соглашение понятие о минимальной зарплате при расчете тарифов и должностных окладов, выделить средства на охрану труда (не менее 200 млн гривень), сократить аппарат управления ГП Львовуголь не менее чем на 50%, упорядочить Списки №1 и №2, согласно с аттестацией рабочих мест.

2 марта в Глухове Сокальского района Львовской области на шахте Степная ОАО Львовуголь произошел взрыв. Восемь шахтеров погибли. Президент Петр Порошенко объявил всеукраинский траур в связи с гибелью шахтеров.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.