В Сумах еще двух врачей подозревают по делу о пытках пациентов

Сообщение о подозрении объявлено заведующему психиатрическо-диагностического отделения и заведующей патологоанатомическим отделения

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении еще двум врачам, причастным к истязаниям пациентов Областной психиатрической больницы №2, что повлекло смерть нескольких из них. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В частности, сообщение о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК), объявили заведующему психиатрическо-диагностического отделения.

Также сообщено о подозрении в составлении заведомо ложных официальных документов заведующей патологоанатомическим отделением коммунального учреждения Ахтырская центральная больница (ч. 1 ст. 366 УК).

В прокуратуре отметили, что, согласно с выводами судебно-медицинских экспертиз по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей квалификационной категории не проводила полное патологоанатомическое вскрытие четырех трупов с исследованием всех полостей тела и внутренних органов. Также она умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов.

Ранее главному врачу больницы было вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (истязание, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК.

В ходе расследования было выяснено, что пятеро пациентов больницы умерли от гнойной пневмонии, вызванной переохлаждением, еще у одной умершей пациентки обнаружена черепно-мозговая травма и перелом всех ребер.

3 марта суд постановил взять экс-главврача больницы под стражу.

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