Заявление ЕС по случаю 8 марта: Права женщин до сих пор ущемляют

Нетерпимость в отношении женщин проявляется в публичной сфере, а также скрываются за трусливой анонимностью интернета, говорится в заявлении

Комиссары Евросоюза опубликовали совместное заявление по случаю Международного женского дня, в котором выразили поддержку женщинам всего мира в борьбе за их права. Заявление опубликовано на сайте высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Сегодня Европейский Союз поддерживает женщин в Европе и во всем мире, как это было во время его основания", - говорится в заявлении.

Еврокомиссары напомнили, что 60 лет назад равенство между женщинами и мужчинами было включено в Римский договор в качестве одной из фундаментальных ценностей Европейского союза.

"В то время приверженность Европы принципу равной оплаты за труд была уникальной в мире. С тех пор ЕС продолжает лидировать и добился заметного прогресса на всех фронтах. Мы неустанно работаем для защиты прав женщин и расширения их возможностей в борьбе с дискриминацией и насилием по признаку пола", - сказано в заявлении.

Отмечается, что в 2017 году больше женщин имеют возможность работать, больше женщин заканчивают университеты, больше женщин занимаются политикой, а также находятся на руководящих должностях в европейских компаниях, чем когда-либо прежде.

В Еврокомиссии женщины составляют 55% от общей численности рабочей силы. "И тем не менее, слишком много женщин, особенно матерей-одиночек, все еще борются за достижение экономической независимости в Европейском союзе", - сказано в тексте заявления.

Еврокомиссары отмечают, что многое еще предстоит сделать как внутри, так и за пределами Европы. "Женщины часто являются одними из наиболее уязвимых в конфликтах, в ситуациях миграции, бедности и изменения климата. Кроме того, наблюдается экспоненциальный рост числа женщин-жертв торговли людьми", - говорят в Еврокомиссии.

"Нетерпимость в отношении женщин и женоненавистничество проявляются в публичной сфере, а также скрываются за трусливой анонимностью интернета. Нападения на права женщин растут. Слишком много европейцев по-прежнему считают, что половой акт без согласия может быть оправданным. Женщины также находятся на переднем крае дискриминации и насилия, особенно в районах конфликтов во всем мире", - говорится в заявлении.

2 марта в международном объединении организаций по борьбе с бедностью Oxfam заявили, что женщины по всему миру более подвержены риску оказаться в бедности, чем мужчины, и в среднем хуже защищены, а также получают более низкую зарплату.

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