Порошенко: С такими женщинами победа над врагом неотвратима

Президент вручил женщинам государственные награды и отличия

Президент Петр Порошенко накануне Международного женского дня встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, выдающимися врачами, учителями и учеными. Президент вручил им государственные награды и отличия, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства поблагодарил женщин, которые защищают Украину и помогают мужчинам на фронте, за их патриотизм, отвагу и решительность.

"С такими женщинами наше самое лучшее в мире войско точно непобедимо. С такими женщинами, я не сомневаюсь, победа над врагом, агрессором и оккупантом, который вторгся на нашу землю, точно неотвратима ", - сказал Порошенко.

По словам президента, в настоящее время в Вооруженных Силах проходят военную службу и работают около 54 000 женщин, из которых почти 20 000 - военнослужащие.

"Там, где в подразделении есть женщина, стопроцентно и дисциплина выше, и эффективность, и ответственность. И мужчины даже по-другому держатся, и в бой идут по-другому. Поэтому очень важна ваша роль в защите Родины", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что с начала этого года на военную службу по контракту пришли более тысячи женщин, более двух тысяч защитниц получили статус участника боевых действий.

"Им обязаны жизнью тысячи украинских раненых, которых вытащили украинские женщины с поля боя. Им обязаны в обеспечении связи, логистики и всего важнейшего", - напомнил президент.

Сегодня комиссары Евросоюза опубликовали совместное заявление по случаю Международного женского дня, в котором выразили поддержку женщинам всего мира в борьбе за их права.

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