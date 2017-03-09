77% женщин в мире хотят работать, 66% мужчин - не против - опрос

Около 27% опрошенных женщин предпочитают быть домохозяйками

77% женщин во всем мире предпочитают иметь оплачиваемую работу, а 66% мужчин поддерживают их стремление. Около 27% женщин предпочитают быть домохозяйками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, изложенные в докладе Международной организации труда и Института Гэллапа, передает Центр новостей ООН.

Опрос был проведен в 142 странах и территориях мира. На вопросы экспертов ответили почти 149 тыс человек.

Данные доклада показывают, что взгляды женщин и мужчин во многом совпадают. Так, 28% мужчин предпочли бы, чтобы у женщин в их семье была оплачиваемая работа, 29% хотят, чтобы женщины оставались дома, а 38% желали бы, чтобы у женщин была возможность совмещать работу и семейные обязанности.

В целом в мире женщины, которые трудятся на работодателя полный рабочий день (более 30 часов в неделю, по определению Института Гэллапа), чаще заявляли, что предпочли бы оптимально сочетать рабочие и семейные обязанности.

Женщины и мужчины с более высоким уровнем образования также чаще придерживаются мнения о том, что женщине лучше и трудиться на оплачиваемой работе, и ухаживать за членами семьи.

Отмечается, что именно сочетание трудовых и семейных обязанностей является сегодня одной из главных проблем работающих женщин.

Выводы нового доклада позволят Международной организации труда разработать дальнейшие меры по достижению гендерного равенства в трудовой сфере.

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