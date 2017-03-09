Хокинг: Человечество может уничтожить собственная агрессия

Физик Стивен Хокинг считает, что "мировое правительство" может помочь человечеству контролировать свою агрессию в условиях развития технологий

Человечество должно научиться контролировать технологию, чтобы предотвратить свое уничтожение. Об этом заявил британский физик Стивен Хокинг, передает The Daily Mail со ссылкой на интервью ученого в The Times.

Хокинг, который и раньше предупреждал об опасностях искусственного интеллекта, заявил, что "мировое правительство" может быть единственной надеждой человечества на спасение.

"С тех пор, как зародилась цивилизация, агрессия оказалась полезной, поскольку она имеет определенные преимущества для выживания. Это связано с нашими генами", - отметил физик.

Он добавил, что так как сейчас технологии развиваются стремительными темпами, эта агрессия может уничтожить человечество ядерной или биологической войной. Поэтому людям нужно научиться контролировать этот унаследованный инстинкт с помощью логики и разума.

Хокинг предположил, что "некоторая форма мирового правительства" может быть идеальной для работы, но сама по себе создаст больше проблем.

"Это может перерасти в тиранию, - добавил он. - …Но я оптимист. Я думаю, что человеческая раса поднимется, чтобы ответить на эти вызовы".

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