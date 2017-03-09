ЮНИСЕФ: В Украине уровень смертности младенцев наивысший в Европе

Украина также является лидером в Европе по уровню материнской смертности, но этот показатель с каждым годом снижается

Украина продолжает лидировать по показателям материнской смертности среди других стран Европы, утверждают в Представительстве детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

По данным международного оценивания, в 2015 году здесь зафиксировали 120 случаев материнской смертности, тогда как в Польше - 12, в Румынии - 56, в Германии - 42, сообщили в министерстве здравоохранения.

Показатели смертности младенцев также значительно выше, чем в странах Европейского Союза: 2378 случаев смерти младенцев в первые 28 дней жизни в Украине, в то время как в Польше - 1122, в Румынии - 1047, в Германии - 1449 случаев.

Однако в Украине этот показатель постепенно снижается с каждым годом, добавили в Минздраве.

"Часто женщины обращают недостаточное внимание на собственное состояние здоровья, что крайне необходимо, тем более во время беременности", - отметил врач-гинеколог, эксперт ЮНИСЕФ Андрей Загребельный.

По его словам, следует помнить о шести основных симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности: вагинальное кровотечение, повышение температуры тела до 38 градусов и выше, ранний токсикоз, внезапная отечность конечностей, живота или лица, сильная боль в животе и повышенное давление.

Согласно исследованию ЮНИСЕФ, в Украине только 23% женщин и мужчин знают хотя бы о трех из этих симптомов, а в целом уровень знания об опасных проявления во время беременности является очень низким.

Менее половины женщин обращаются в женскую консультацию до 11 недели беременности, и только треть посещает курсы беременных.

"Здоровое течение беременности напрямую зависит от культуры здорового образа жизни матери не только во время беременности, но и задолго до этого", - добавила гендиректор Центра общественного здоровья МОЗ, профессор Наталья Низова.

Чтобы изменить ситуацию, в Украине запускают национальную кампанию "Счастливая беременность".

"Здоровое начало жизни ребенка определяет здоровье человека в дальнейшем", - отметила профессор Елизавета Шунько из НМАПО имени П.П.Шупика.

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