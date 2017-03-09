МИД: 599 украинцев освобождены из-под стражи за границей
09.03.2017 13:19
В 2016 году при содействии украинских консулов освобождено из-под стражи за границей 599 граждан Украины
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Министерство иностранных дел заявляет, что в 2016 году 599 граждан Украины были освобождены из-под стражи за границей. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Twitter.
"В 2016 году при содействии украинских консулов освобождено из-под стражи за границей 599 граждан Украины", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится передача на материковую часть Украины 18 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Крыму.
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