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МИД: 599 украинцев освобождены из-под стражи за границей

09.03.2017 13:19
В 2016 году при содействии украинских консулов освобождено из-под стражи за границей 599 граждан Украины
МИД: 599 украинцев освобождены из-под стражи за границей
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Министерство иностранных дел заявляет, что в 2016 году 599 граждан Украины были освобождены из-под стражи за границей. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы МИД в Twitter.

"В 2016 году при содействии украинских консулов освобождено из-под стражи за границей 599 граждан Украины", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время состоится передача на материковую часть Украины 18 заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы в Крыму.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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