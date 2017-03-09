ВКонтакте будет блокировать аккаунты с "суицидальным контентом"

При этом, какой именно контент считается суицидальным, не поясняется

Российская социальная сеть ВКонтакте примет технические меры по блокированию страниц с "суицидальным контентом" в приоритетном порядке. Об этом сообщила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова, передает РИА Новости.

"Мы провели встречу с руководителями самой распространенной сети в России ВКонтакте, было принято решение о технических мерах по блокированию страниц с суицидальным контентом в приоритетном порядке", - сказала она.

При этом, какой именно контент она считает суицидальным, Кузнецова не пояснила.

В феврале В Мариуполе девушка 2000 года рождения выпрыгнула с 13-го этажа дома, решив покончить жизнь самоубийством. Друзья девушки рассказали правоохранителям, что она была подписана на группу в социальной сети, где пользователи выполняли различные задания модератора, якобы в рамках квеста. Согласно записям в социальной сети, ее последним заданием было спрыгнуть с многоэтажки.

1 марта в Нацполиции заявили, что заблокировали более 500 "групп смерти" и свыше 200 аккаунтов их кураторов в социальных сетях.

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