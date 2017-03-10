Луценко: Законы о равной зарплате женщин и мужчин на рассмотрении

Депутат Луценко заверила, что в парламенте на рассмотрении ряд законопроектов, которые должны искоренить дискриминацию женщин

Верховная Рада во втором чтении рассматривает несколько законов, направленных на прекращении дискриминации женщин. Об этом сказала народный депутат Ирина Луценко, передает ТСН.



В частности, это поправки в Трудовой кодекс и закон по предотвращению домашнего насилия.



По словам Луценко, отношение к женщинам на работе будут контролировать профсоюзы, Минсоцполитики, управление и комитет по делам труда и другие органы.



Рассматривается вопрос о создании приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.

Исландия станет первой страной в мире, которая заставит работодателей сравнять оплату труда независимо от пола, этнической, сексуальной или национальной принадлежности.



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