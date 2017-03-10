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Луценко: Законы о равной зарплате женщин и мужчин на рассмотрении

10.03.2017 04:37
Депутат Луценко заверила, что в парламенте на рассмотрении ряд законопроектов, которые должны искоренить дискриминацию женщин
Луценко: Законы о равной зарплате женщин и мужчин на рассмотрении
Ирина Луценко

Верховная Рада во втором чтении рассматривает несколько законов, направленных на прекращении дискриминации женщин. Об этом сказала народный депутат Ирина Луценко, передает ТСН.

В частности, это поправки в Трудовой кодекс и закон по предотвращению домашнего насилия. 

По словам Луценко, отношение к женщинам на работе будут контролировать профсоюзы, Минсоцполитики, управление и комитет по делам труда и другие органы. 

Рассматривается вопрос о создании приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.

Исландия станет первой страной в мире, которая заставит работодателей сравнять оплату труда независимо от пола, этнической, сексуальной или национальной принадлежности.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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