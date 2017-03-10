Луценко: Законы о равной зарплате женщин и мужчин на рассмотрении
Верховная Рада во втором чтении рассматривает несколько законов, направленных на прекращении дискриминации женщин. Об этом сказала народный депутат Ирина Луценко, передает ТСН.
В частности, это поправки в Трудовой кодекс и закон по предотвращению домашнего насилия.
По словам Луценко, отношение к женщинам на работе будут контролировать профсоюзы, Минсоцполитики, управление и комитет по делам труда и другие органы.
Рассматривается вопрос о создании приютов для женщин, которые стали жертвами домашнего насилия.
Исландия станет первой страной в мире, которая заставит работодателей сравнять оплату труда независимо от пола, этнической, сексуальной или национальной принадлежности.
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