В ОАЭ с гражданки Украины сняли обвинение во внебрачном сексе

Гражданин ЮАР Эмлин Калвервел и украинка Ирина Ногай были арестованы по обвинению во внебрачном сексе, который в ОАЭ считается незаконным

Власти Объединенных арабских эмиратов сняли обвинения во внебрачном сексе с гражданина ЮАР Эмлина Калвервела и украинки Ирины Ногай. Об этом сообщает ВВС.

Согласно сообщению агентства, 29-летний Калвервел и 27-летняя Ногай были задержаны 8 марта после того, как девушка пожаловалась врачу на боли в животе. Медик определил, что она беременна.

После того, как молодые люди не смогли предоставить свидетельство о браке, они были арестованы в больнице за внебрачный секс, который считается в ОАЭ незаконным.

Мать молодого человека Линда Калвервел обратилась к властям страны с просьбой их освободить.

МИД ЮАР заявил, что не имеет возможности помочь паре, поскольку они нарушили закон ОАЭ. Арестованным посоветовали обратиться за юридической помощью.

Ранее СМИ сообщали, что молодые люди были задержаны еще в январе, но известно об этом стало только сейчас.

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