Ученые NASA нашли на орбите Луны потерянный восемь лет назад зонд

Экспертам при помощи радара удалось обнаружить на орбите два космических аппарата, с которыми давно была утрачена связь

Ученые Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии c помощью нового межпланетного радара обнаружили на орбите Луны два космических аппарата, связь с которыми была потеряна еще 8 лет назад. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте лаборатории.

Ученым удалось обнаружить лунный орбитальный аппарат (недействующий) и космический аппарат Chandrayaan-1 (активный) индийской космической исследовательской организации с наземным радаром. Ученые США опередили индийских ученых, которые в последний раз выходили на связь с космическим аппаратом в августе 2009 года и также продолжали его поиски.

Научный сотрудник Лаборатории реактивного движения Марина Брозович отметила, что найти объекты "было относительно легко", так как ученые имели данные о его орбитальном расположении.

Отмечается, что размеры зонда Chandrayaan-1 очень небольшие, его диаметр не превышает 1,5 метра. Астрономы NASA были удивлены его обнаружению, поскольку использовавшийся для его поиска межпланетный радар обычно применяли для наблюдения маленьких астероидов на расстоянии нескольких миллионов километров от Земли.



Фото: NASA

В NASA поясняют, что в ближайшем будущем обнаружение заброшенных космических аппаратов и так называемого космического мусора на орбите Земли может стать технологической проблемой.

"Обнаружение этих объектов на орбите вокруг Луны еще сложнее, поскольку оптические телескопы не могут искать маленькие объекты, скрытые в ярком лунном свете", - говорится в сообщении.

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