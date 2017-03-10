Ученые объяснили, чем полезно красное вино
Ученые политехнического университета Виргинии обнаружили в кожуре красного винограда ресвератрол, который защищает нейроны мозга от старения. Об этом сообщает сайт образовательного учреждения.
Специалисты изучили мозг двухлетних мышей, они им на протяжении года давали вместе с пищей соединение, содержащееся в кожуре красного винограда.
Ученые отметили, что вещество оказало на организм мышей такое же воздействие, как если бы они соблюдали диету и испытывали физические нагрузки.
Несмотря на это открытие, употребление человеком вина из красного винограда вовсе не приведет к таким результатам.
"В вине ресвератрол есть в небольших количествах, так что вы не сможете выпить его в достаточном количестве, чтобы добиться того же эффекта, который мы обнаружили у мышей. Следующим шагом является определение механизма, который позволяет защищать синапсы (место контакта между двумя нейронами, - ред.). Если мы откроем его, то сможем модифицировать это вещество или искать другие молекулы, которые являются более эффективными в защите синапсов", - сказал один из авторов исследования Грегорио Вальдес.
Он добавил, что ресвератрол защищает от негативных последствий старения соединения между нейронами головного мозга, он также имеет противоопухолевые и противовоспалительные свойства.
Читайте также: Производство вина в Украине выросло на треть
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
15:29
-
15:44
-
16:09
-
14:38
-
15:12