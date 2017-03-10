Ученые объяснили, чем полезно красное вино

В вине ресвератрол, который защищает нейроны мозга от старения, есть в небольших количествах, сказали специалисты

Ученые политехнического университета Виргинии обнаружили в кожуре красного винограда ресвератрол, который защищает нейроны мозга от старения. Об этом сообщает сайт образовательного учреждения.

Специалисты изучили мозг двухлетних мышей, они им на протяжении года давали вместе с пищей соединение, содержащееся в кожуре красного винограда.

Ученые отметили, что вещество оказало на организм мышей такое же воздействие, как если бы они соблюдали диету и испытывали физические нагрузки.

Несмотря на это открытие, употребление человеком вина из красного винограда вовсе не приведет к таким результатам.

"В вине ресвератрол есть в небольших количествах, так что вы не сможете выпить его в достаточном количестве, чтобы добиться того же эффекта, который мы обнаружили у мышей. Следующим шагом является определение механизма, который позволяет защищать синапсы (место контакта между двумя нейронами, - ред.). Если мы откроем его, то сможем модифицировать это вещество или искать другие молекулы, которые являются более эффективными в защите синапсов", - сказал один из авторов исследования Грегорио Вальдес.

Он добавил, что ресвератрол защищает от негативных последствий старения соединения между нейронами головного мозга, он также имеет противоопухолевые и противовоспалительные свойства.

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