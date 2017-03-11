В австрийском зоопарке подвергли эвтаназии 20 пеликанов
11.03.2017 14:01
Кудрявые пеликаны заразились вирусом птичьего гриппа
Фото: ЕРА
В Шенбруннском зоопарке в Вене усыпили 20 кудрявых пеликанов после того, как обнаружилось, что они заразились вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
Согласно сообщению, сначала вирус был обнаружен у одного пеликана. Ветеринары взяли анализы у остальных птиц, после чего выяснилось, что заражена вся стая.
"По разрешению властей для защиты других птиц в зоопарке все пеликаны были подвергнуты эвтаназии", - заявил ветеринар зоопарка Томас Ворачек.
В пресс-службе отметили, что вирус не опасен для людей, однако сейчас в зоопарке закрыты для посещения три секции.
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