В австрийском зоопарке подвергли эвтаназии 20 пеликанов

Кудрявые пеликаны заразились вирусом птичьего гриппа

В Шенбруннском зоопарке в Вене усыпили 20 кудрявых пеликанов после того, как обнаружилось, что они заразились вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

Согласно сообщению, сначала вирус был обнаружен у одного пеликана. Ветеринары взяли анализы у остальных птиц, после чего выяснилось, что заражена вся стая.

"По разрешению властей для защиты других птиц в зоопарке все пеликаны были подвергнуты эвтаназии", - заявил ветеринар зоопарка Томас Ворачек.

В пресс-службе отметили, что вирус не опасен для людей, однако сейчас в зоопарке закрыты для посещения три секции.

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