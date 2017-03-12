В Одессе прошел марш в честь столетия Украинской революции

Несколько десятков курсантов военных училищ пришли на марш по собственному желанию

В Одессе около полусотни человек, одесситов и курсантов ВМС Украины провели марш в честь столетия Украинской революции. Как сообщил LIGA.net один из участников марша Виталий Устименко, это первая акция одесситов по случаю событий столетней давности.

Он отметил, что организаторам, к сожалению, не удалось договориться с руководством военных училищ об участии курсантов в мероприятии. Но несколько десятков курсантов военных училищ пришли на марш по собственному желанию.

"На самом деле руководители военных учебных заведений сами должны проявлять инициативу в этом вопросе, ведь 2017 год определен указом президента как год Украинской революции. И если инициатива со стороны общественности, они ее должны поддерживать", - сказал он.

По словам Устименко, следующим предложением общественности руководству воинских частей и учебных заведений будет курс публичных лекций по истории Украины для военнослужащих и курсантов.

22 января 2016 года сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ о мероприятиях по празднованию 100-летия событий Украинской революции 1917 - 1921 годов, которым объявил 2017-й годом Украинской революции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.