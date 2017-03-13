Весна в Украине: половодье на реках и угроза лавин в горах

Как отмечают синоптики, на равнинных реках продолжится развитие весеннего половодья, а в Прикарпатье сохраняется лавинная опасность

На ряде рек Украины в понедельник, 13 марта, продолжится подъем уровней воды, а в Карпатах возможен сход лавин. Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



Согласно сообщению, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается рост уровней воды на 0,2-0,7 м, местами возможен начальный выход воды на пойму.



В то же время на равнинных реках продолжится развитие весеннего половодья с выходом воды на отдельные пониженные участки пойм (удержание воды на них) в бассейнах Припяти, Северского Донца, притоков среднего Днепра, без угрозы негативных последствий, отмечают в ГСЧС.



Кроме того, по прогнозам синоптиков, сегодня в связи со снегопадами в высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная (3-й уровень) лавинная опасность.



7 марта 2017 года сообщалось, что до конца текущего месяца во всех областях Украины ожидается существенное похолодание, апрель пройдет без особых температурных колебаний, а май начнется с сильной жары и закончится заморозками.



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