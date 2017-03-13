Утренний солнечный свет работает как антидепрессант - ученые

Циркадный ритм человека представляет собой совокупность различных биохимических и физиологических процессов, которые поднимаются и опускаются в течение 24 часов. Туда также входит уровень гормонов, температура тела, питание и переваривание пищи. Ученые утверждают, что существует прямая связь между сном, солнечным светом и настроением.

В Милане команда психиатров заметила, что пациенты с биполярным расстройством, в комнатах которых окна выходят на восток, выписывались раньше, чем те, у кого на запад. Это натолкнуло ученых на мысль о том, что утренний солнечный свет работает как своеобразный натуральный антидепрессант. "Естественный солнечный свет может быть недооцененной светотерапией для биполярной депрессии", - считают исследователи.

Они также обнаружили, что психически здоровые люди начинают свою активность с восходом солнца и отдыхают, когда оно заходит. То есть люди синхронизировали свой 24-часовой циркадный ритм с солнечным днем.

Помочь организму адаптироваться к ритму дня и ночи может пища с высоким содержанием магния.

Читайте также: Ученые рассказали, как сон влияет на вес человека

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.