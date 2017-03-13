Глобальное потепление негативно повлияет на здоровье - ученые

Глобальное потепление может стать причиной усиления астмы, создать дополнительную нагрузку на сердце, а также негативно влиять на психическое здоровье

Факт глобального потепления негативно влияет на развитие ряда заболеваний и становится причиной морального упадка. Об этом рассказывает издание The Huffington Post.

Ученые заявляют, что высокая температура воздуха негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Причиной такой температуры является высокий уровень озона, что свидетельствует об одном из эффектов глобального потепления. В общем высокая температура воздуха - это дополнительная нагрузка на сердце, которая увеличивает риск смерти от инфаркта.

По мнению ученых, миллионы людей, которые страдают аллергией и астмой, сильно пострадают от глобального потепления. Ведь ранний приход весны означает удлинение сезона цветочной пыльцы, а повышение уровня диоксида углерода в воздухе еще больше будет стимулировать растения к цветению.

Изменение климата станет также причиной размножения бактерий. Среди таких можно выделить сальмонеллу, которая вызывает различные опасные заболевания. Кроме этого, повышение температуры воды в морях приводит к увеличению концентрации ртути, делая более опасными морепродукты.

Повышение температуры воздуха порождает агрессию и повышенный уровень суицидов, тем самым ухудшая общее состояние психического здоровья.

Также ученые предполагают, что с глобальным потеплением участятся природные катастрофы, от чего люди будут чаще страдать от посттравматических стрессовых расстройств и депрессий.

10 октября 2016 года сообщалось, что кофе, как культура, может исчезнуть к 2080 году из-за глобального потепления.

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