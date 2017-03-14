Гройсман заинтересовался сотрудничеством с Илоном Маском

Премьер заинтересовался возможностью проведения испытаний новых энергетических технологий в Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заинтересовался идеей проведения испытаний новых энергетических технологий с использованием батарей высокой емкости в Украине. Об этом он, обращаясь к основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску, написал в своем Twitter.

"Спасибо, @elonmusk. Интересная идея. Украина готова стать полигоном для инноваций. Давайте обсудим это в деталях", - написал премьер.

Сообщение Гройсмана стало реакцией на комментарий Маска под своим постом об использовании таких технологий. Один из пользователей социальной сети спросил Маска, можно ли использовать похожие технологии в Украине и сколько это будет стоить.

"Конечно можно. Посмотрите на мой предыдущий твит о ценах...Скоро мы обновим веб-сайт, поэтому будет полная прозрачность", - написал в ответ Маск.

3 марта Илон Маск пообещал использовать в рекламной кампании автомобилей Tesla идею пятиклассницы по имени Бриа.

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