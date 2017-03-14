Порошенко одобрил выдачу участка для Музея Революции достоинства
Президент Петр Порошенко подписал закон о мерах по чествованию подвига участников Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Подписанным законом земельный участок на Аллее героев Небесной сотни на улице Институтской в Киеве переходит из земель коммунальной собственности в пользование Музею Революции достоинства, говорится в сообщении.
Соответствующий участок предоставляют для строительства, эксплуатации и обслуживания мемориально-музейного комплекса. Закон запрещает менять целевое назначение или владельца этого участка, а также передавать его в аренду.
В пресс-службе уточняют, что построить мемориально-музейный комплекс должны в соответствии с проектом, разработанным по результатам открытого конкурса. Порядок проведения конкурса установлен Кабинетом министров, а проект строительства должны утвердить учитывая результаты общественного обсуждения.
21 февраля Верховная Рада разрешила выделить землю в Киеве под мемориал Небесной сотни и музей Революции достоинства.
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