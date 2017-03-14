Поддержка близких продлевает жизнь пожилым людям - исследование

Одиночество значительно снижает качество жизни пожилых людей и может привести к проблемам со здоровьем

Одиночество может привести к снижению качества жизни, а в некоторых случаях и к преждевременной смерти у пожилых людей. Об этом утверждают исследователи Университета Калифорнии в Сан-Франциско, передает издание The Independent.

Ученые изучали жизнь 1600 людей со средним возрастом 71 год. Почти 23% одиноких участника умерли в течение шести лет исследования, по сравнению с лишь 14% тех, которые заявили о достаточном уровне товарищеских отношений.

Ученые также обнаружили, что 43% людей в возрасте старше 60 лет чувствуют себя изолированными.

Исследователи пришли к выводу, что одиночество является существенным фактором в снижении качества жизни пожилых людей и может привести к депрессии, когнитивным нарушениям и другим проблемам со здоровьем, таким как болезнь коронарной артерии.

10 марта сообщалось, что ученые политехнического университета Виргинии обнаружили в кожуре красного винограда ресвератрол, который защищает нейроны мозга от старения.

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