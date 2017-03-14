За время российской оккупации из Крыма переехал лишь один вуз

Из оккупированного Россией Крыма переехал только Таврический национальный университет - и то спустя два года

За время российской оккупации Крыма на подконтрольную Украине территорию переехало лишь одно высшее учебное заведение - Таврический национальный университет. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель главы Центра гражданского просвещения "Альмейда" Валентина Потапова, передает корреспондент LIGA.net.

"Из Крыма переехал только один вуз - и то спустя два года. В отличие от Донецкой и Луганской областей, где сторона была готова к тому, что произойдет, и перевод вузов был осуществлен. В марте 2014 года никто не понимал, что это надолго и серьезно, поэтому спустя два года переехал только Таврический национальный университет", - сказала она, отметив, что указанное высшее учебное заведение возобновило свою работу в материковой части Украины 26 сентября 2016 года.

Потапова отметила, что на сегодня университет испытывает острую нехватку преподавательских кадров. "Преподаватели, которые выехали тогда, патриотически настроенные преподаватели, преподаватели с совестью, они за три года уже нашли работу...", - добавила она.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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