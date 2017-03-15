В ЮНИСЕФ объяснили, когда в Украине появятся все вакцины

По просьбе Министерства здравоохранения вакцины будут поставлены в июне-июле, отметили в ЮНИСЕФ

Фонд ЮНИСЕФ планирует доставить в Украину все вакцины, которые закупает за средства госбюджета 2016 года, в начале лета. Об этом на пресс-конференции сообщила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис, передает Укринформ.

"По просьбе Министерства здравоохранения вакцины будут поставлены в июне-июле... Медицинские учреждения в начале лета получат эти препараты. К июню мы закончим весь процесс закупок за средства 2016 года", - сказала Барберис.

Глава представительства ЮНИСЕФ сообщила, что уже использовано 66% бюджета на закупки препаратов для антиретровирусной терапии.

В Украину доставлены такие препараты как Дарунавир, Лопинавир/Ритонавир, Эфавиренз, Ралтегравир.

По другим позициям подписаны контракты с поставщиками, препараты находятся на стадии производства.

Всего ЮНИСЕФ закупает за средства госбюджета 2016 года 28 позиций лекарственных средств для лечения ВИЧ/СПИДа и проведения антиретровирусной терапии взрослых и детей.

ЮНИСЕФ уже заключил контракты с поставщиками всех восьми вакцин, которые сейчас находятся на стадии производства - КПК, иПВ, бОПВ, БЦЖ, АКДП, гепатит В, АКДС, hів.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что ПРООН, ЮНИСЕФ и Crown Agents уже провели все тендеры, за исключением одного, 11% лекарств, заказанных Минздравом за средства госбюджета 2016 года, уже доставлены в Украину.

Относительно сроков доставки вакцин, Супрун сообщила, что благодаря экономии средств на закупках 2015 года, что позволило дополнительно закупить отдельные вакцины, в Украине создан определенный запас этих препаратов.

"Есть понимание, что некоторые вакцины сейчас нам не нужны, потому что мы имеем запас. Поэтому Минздрав просило ЮНИСЕФ отложить доставку до лета, чтобы у нас не было слишком много вакцин, которые не можем использовать", - сказала Супрун.

Она отметила, что сейчас Минздрав собирает от региональных департаментов здравоохранения информацию о наличии лекарств в регионах и делает соответствующее перераспределение в случае нехватки лекарственных средств в одних регионах и излишков других.

13 декабря сообщалось, что ЮНИСЕФ планирует осуществить поставки вакцин, приобретенных по программе госзакупок за бюджетные средства 2016 года, уже во втором квартале 2017 года.

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