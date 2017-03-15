На референдуме интеграцию в НАТО поддержат 57% - КМИС

Как показывают результаты опроса, 73% украинцев приняли бы участие в референдуме по вопросу вступления Украины в НАТО, если бы такой состоялся

Если бы референдум по вопросу вступления Украины в НАТО проходил в феврале 2017 года, то 41% украинцев из всех тех, кто имеет право голоса, высказались бы вступление, 32% были бы против, остальные 27% - не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы в голосовании приняли участие все те, кто определился со своим выбором, явка составила бы около 73%. Из них 57% проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 43% - против.

Идею вступления Украины в НАТО, как и ранее, поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей, а на юге и на востоке страны большинство настроено против.

Опрос проводился с 10 по 19 февраля 2017 году в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

В КМИС уточнили, что доля готовых поддержать вступление Украины в НАТО за прошедшие два года практически не изменилась: 40% в мае 2015-го, 39% в сентябре 2016-го и 41% в феврале 2017 года.

28 декабря 2016 года сообщалось, что согласно результатам опроса Фонда Деминициативы и Центра Разумкова, в референдуме о членстве в НАТО приняли бы участие 62% респондентов респондентов. Из них 71% проголосовали бы за присоединение к Альянсу, 23% - против, 6% не определились с выбором.

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