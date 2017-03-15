Психологи объясняют, правда ли полезно иногда выплакаться

Некоторые ученые утверждают, что плач является способом привлечь внимание, добиться поддержки близких, когда мы нуждаемся в ней больше всего

Существует мнение, что хорошенько поплакать является надежным способом снять стресс. Однако ученые не так однозначны в своих выводах по этому поводу, сообщает агентство Би-би-си.

Плач вызывают не только грустные чувства: расплакаться можно как от печали, так и от радости, но как возникает плач - точно не известно.

Одна из теорий предполагает, что плач является способом привлечь внимание, добиться поддержки близких, когда мы нуждаемся в ней больше всего.

Это также способ выразить эмоциональное состояние, когда нам не хватает слов, чтобы описать свои чувства.

Хотя это и объясняет некоторые виды плача, многие исследователи обнаружили, что взрослые часто плачут в одиночку. И следовательно, некоторые считают, что такой плач является "вторичной оценкой", которая позволяет человеку осознать, как сильно он расстроен, и понять свои чувства.

Еще одно объяснение предлагает теория катарсиса, согласно которой плач дает облегчение в эмоционально стрессовой ситуаций. В 1986 году один психолог выяснил, что 94% статей в популярных американских журналах и газетах утверждали, будто слезы помогают снять психологическое напряжение.

Исследование 2008 года, в котором приняли участие почти 4300 молодых мужчин и женщин из 30 стран, подтвердило это предположение. Многие участники отметили, что, выплакавшись, чувствовали себя лучше как физически, так и эмоционально. Но некоторые из них вообще не почувствовал изменений в своем состоянии, а другие рассказали, что им даже стало хуже.

Исследователи пришли к выводу, что поплакать может быть полезным, но только при условии правильной поддержки близких людей. А это значит, что взрослые проливают слезы по той же причине, что и дети - умоляя о помощи друзей или семью.

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