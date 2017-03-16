Рада хочет увеличить объем украинского языка на телевидении

Законопроект об увеличении квот на украиноязычные передачи на ТВ до 75% Верховная Рада поддержала в первом чтении

Верховная Рада намерена увеличить квоту украинского языка на телевидении до 75%. За проект изменений в некоторые законы по поводу языка аудиовизуальных (электронных) СМИ №5313 в первом чтении проголосовали 244 депутата, передает корреспондент LIGA.net.

Предлагается установить, что на общенациональных каналах доля передач и фильмов в период с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00 должна составлять не меньше 75%. Для региональных каналов такую квоту предлагается установить на уровне 50%.

Планируется предусмотреть, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и сделаны не на украинском языке, должны выходить с субтитрами на украинском.

Предполагается, что все реплики ведущих должны звучать на украинском. При этом допускается использование других языков без дублирования в репортажах с места событий и комментариях приглашенных.

8 ноября 2016 года вступил в силу закон о квотах для украинских песен на радио: теперь в украинском эфире доля песен на государственном языке должна составлять не менее 25%.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.