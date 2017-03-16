Во Львове все-таки выселят Российский центр

В областном совете рассказали, что планируют передать помещение одной из общественных организаций, предоставляющих помощь бойцам АТО

Российский культурный центр, который размещался во Львове, должен выселиться из помещения на улице Короленко. Соответствующее решение принял Львовский апелляционный хозяйственный суд, передает пресс-служба Львовского областного совета.

"Победа - за нами. Апелляционным хозяйственным судом принято решение о выселении Российского культурного центра из помещения на улице Короленко, 1а. Следующий шаг - к работе приступит исполнительная служба", - отметил заместитель председателя облсовета Владимир Горняк.

В областном совете рассказали, что планируют провести конкурс на нового арендатора помещения, которое планируют передать одной из общественных организаций, связанных с АТО. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей.

25 октября 2016 года Львовский облсовет принял решение выселить Российский культурный центр во Львове из коммунального помещения на улице Короленко. Это помещение решили вернуть в собственность коммунального учреждения "Недвижимость и имущество", отремонтировать и сдать в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТО.

18 ноября Львовский облсовет подал судебный иск о принудительном выселении Российского центра, который отказывался добровольно освобождать помещение. Суд удовлетворил просьбу областных властей, которую Центр решил обжаловать в апелляционном суде.

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