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Во Львове все-таки выселят Российский центр

16.03.2017 12:21
В областном совете рассказали, что планируют передать помещение одной из общественных организаций, предоставляющих помощь бойцам АТО
Во Львове все-таки выселят Российский центр
Фото: vgolos.com.ua

Российский культурный центр, который размещался во Львове, должен выселиться из помещения на улице Короленко. Соответствующее решение принял Львовский апелляционный хозяйственный суд, передает пресс-служба Львовского областного совета.

"Победа - за нами. Апелляционным хозяйственным судом принято решение о выселении Российского культурного центра из помещения на улице Короленко, 1а. Следующий шаг - к работе приступит исполнительная служба", - отметил заместитель председателя облсовета Владимир Горняк.

В областном совете рассказали, что планируют провести конкурс на нового арендатора помещения, которое планируют передать одной из общественных организаций, связанных с АТО. Общественные активисты предлагают создать там культурный центр для ветеранов АТО, центр реабилитационной и юридической помощи, или же музей.

25 октября 2016 года Львовский облсовет принял решение выселить Российский культурный центр во Львове из коммунального помещения на улице Короленко. Это помещение решили вернуть в собственность коммунального учреждения "Недвижимость и имущество", отремонтировать и сдать в аренду организациям, осуществляющим деятельность, связанную с АТО.

18 ноября Львовский облсовет подал судебный иск о принудительном выселении Российского центра, который отказывался добровольно освобождать помещение. Суд удовлетворил просьбу областных властей, которую Центр решил обжаловать в апелляционном суде.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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