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Москаль: Огонь не нанес особого вреда Долине нарциссов - фото

17.03.2017 12:22
По словам губернатора Закарпатья, на месте пожарища уже выросли подснежники, а в мае зацветут и нарциссы
Москаль: Огонь не нанес особого вреда Долине нарциссов - фото
Фото: moskal.in.ua

Информация о том, что поджог сухой травы в Долине нарциссов нанес непоправимый ущерб уникальному заповеднику, не соответствует действительности. На месте пожарища уже выросли подснежники, а в мае зацветут и нарциссы. Об этом сообщил глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль.

"Поджоги сухой травы на Закарпатье, к сожалению, стали нехорошей традицией. Обращение спасателей к местным крестьянам с просьбой прекратить эту практику не имеют эффекта. Сухая трава почти ежегодно выгорает и в Долине нарциссов, но ни разу это не повлияло на популяцию этих реликтовых растений", - отметил Москаль.


Он добавил, что в мае этого года Закарпатская ОГА снова приглашает туристов со всей Украины посетить урочище Киреши на окраине Хуста, дорогу к которому обновили в прошлом году, и полюбоваться уникальным природным явлением - цветением узколистых нарциссов.


Фото: moskal.in.ua

Ранее сообщалось, что одна из популярных туристических местностей Украины - Долина нарциссов частично выгорела. Пожар, который перебросился и на Долину нарциссов, вызвал поджог сухой травы. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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