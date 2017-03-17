Гузар: Достичь общественного блага можно только общими усилиями

Экс-глава УГКЦ Любомир Гузар напомнил, что политическая деятельность является ничем иным как жертвенным служением

Бывший глава Украинской греко-католической церкви кардинал Любомир Гузар отметил вклад предков в развитие государства, призвав современников последовать их примеру. Об этом он заявил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады по случаю столетия Украинской революции 1917-1921 годов.

"Общими усилиями можем достичь того, чтобы каждый гражданин нашего государства чувствовал себя защищенным, чтобы мы могли совместными силами постичь то состояние, которое называют общественным благом, когда каждый гражданин чувствует себя действительно защищенным... С Божьей помощью, если будем стараться, если будем подражать тем, кто когда-то отважно взялся за великое дело, то мы доведем его до конца, и каждый из нас будет чувствовать себя счастливым в своей собственной стране", - заявил Гузар.

Глава УГКЦ напомнил, что политическая деятельность - это одно из "жертвенных служений". И тот представитель власти, которому народ доверяет свою судьбу, должен очень внимательно трактовать свое призвание, а людей воспринимать как личности, которым свойственно достоинство, свобода, а поэтому должен искать справедливые и глубинные пути решения человеческих проблем.

"Мы поняли, что нельзя сосредоточиваться на накоплении материального добра... Все это разрушает большое дело", - заявил Гузар.

17 марта предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет призвал политиков и чиновников к единению.

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