Как преодолеть зависимость от шоколада: советы психологов
Ученые выяснили, как избавиться от шоколадной зависимости, ведь употребление шоколада вызывает те же ощущения удовольствия и привыкания, что возникают при приеме наркотиков. Как утверждают австралийские исследователи, побороть тягу к шоколаду можно с помощью переключения внимания, передает The Independent.
В школе психологии Университета Флиндерса в Австралии исследователи пытались выяснить, может ли осознанность помочь бороться с зависимостью.
Они протестировали две группы женщин: участницы первой группы были зависимы от шоколада, но хотели бы сократить его потребление, а участницы второй группы не проявляли к шоколаду никакого интереса.
Исследователи предложили испытуемым два психологических приема, которые позволяют искоренить навязчивые мысли о шоколаде. Первая техника заключается в немедленном дистанцировании от шоколада как только возникла первая мысль о нем.
Суть второй техники в том, чтобы заменить возникающие в сознании запах и вкус шоколада на другие картинки. Например, представить безмятежный лес или морской пляж.
Как показали результаты эксперимента, первый метод помог снизить интенсивность мыслей о шоколаде женщинам из обеих групп. Вторая техника работала только на страстных любительницах шоколада.
"Если мы начнем решать проблему сразу же, как только она впервые всплывает в голове, особенно если вы не голодны, справиться с ней будет гораздо проще, нежели тогда, когда это пристрастие наберет силу", - говорит один из авторов исследования Софи Шумахер.
1 марта 2016 года сообщалось, что исследователи Тихоокеанского института биоорганической химии создали шоколад с добавлением веществ, которые замедляют процесс старения.
Читайте также: Одежда из шоколада и карамели: фоторепортаж с Salon Du Chocolat
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:41
-
19:41
-
19:11
-
18:17
-
17:23