Как преодолеть зависимость от шоколада: советы психологов

Употребление шоколада вызывает те же ощущения, что и прием наркотиков, поэтому избавится от шоколадной зависимости непросто

Ученые выяснили, как избавиться от шоколадной зависимости, ведь употребление шоколада вызывает те же ощущения удовольствия и привыкания, что возникают при приеме наркотиков. Как утверждают австралийские исследователи, побороть тягу к шоколаду можно с помощью переключения внимания, передает The Independent.

В школе психологии Университета Флиндерса в Австралии исследователи пытались выяснить, может ли осознанность помочь бороться с зависимостью.

Они протестировали две группы женщин: участницы первой группы были зависимы от шоколада, но хотели бы сократить его потребление, а участницы второй группы не проявляли к шоколаду никакого интереса.

Исследователи предложили испытуемым два психологических приема, которые позволяют искоренить навязчивые мысли о шоколаде. Первая техника заключается в немедленном дистанцировании от шоколада как только возникла первая мысль о нем.

Суть второй техники в том, чтобы заменить возникающие в сознании запах и вкус шоколада на другие картинки. Например, представить безмятежный лес или морской пляж.

Как показали результаты эксперимента, первый метод помог снизить интенсивность мыслей о шоколаде женщинам из обеих групп. Вторая техника работала только на страстных любительницах шоколада.

"Если мы начнем решать проблему сразу же, как только она впервые всплывает в голове, особенно если вы не голодны, справиться с ней будет гораздо проще, нежели тогда, когда это пристрастие наберет силу", - говорит один из авторов исследования Софи Шумахер.

1 марта 2016 года сообщалось, что исследователи Тихоокеанского института биоорганической химии создали шоколад с добавлением веществ, которые замедляют процесс старения.

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