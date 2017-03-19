В Украину идет потепление

Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта

Воскресенье будет дождливым и с мокрым снегом в отдельных регионах. Днем столбики термометров покажут 3-8 градусов тепла, сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 20 марта, осадки будут уже не такими интенсивными, но прохлада сохранится.

Существенное потепление начнется во вторник, 21 марта. Первым его почувствует Запад Украины. Днем там будет до 12-16 градусов тепла, но будет идти дождь. В остальных регионах будет 7-12 градусов тепла и также дождливо.





В среду, 22 марта, потеплеет уже на всей территории Украины, днем будет минимум 11 градусов тепла, а в отдельных регионах, особенно на Западе - до 15 градусов. На Юге синоптики обещают до 15-19 градусов выше нуля. Дождливо будет на западе, севере и центре Украины.





Четверг, 23 марта, солнечным будет уже на всей территории Украины. Столбики термометров будут показывать 11-19 градусов тепла.





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