Музыканты призвали расследовать избиение харьковского волонтера

Обращение к главам МВД и ГПУ о расследовании избиения Василия Рябко подписали украинские писатели, музыканты и журналисты

Украинские писатели, журналисты и музыканты подписали обращение к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием расследовать избиение лидера группы "Папа Карло", координатора Евромайдана в Харькове и волонтера Василия Рябко 22 февраля 2015 года. Обращение опубликовал писатель Сергей Жадан на своей странице в Facebook.

"Избиение произошло несколькими людьми, что привело к многочисленным переломам лицевых костей, оперативного вмешательства и длительной реабилитации. Несмотря на то, что дело взял под личный контроль министр МВД Аваков А.Б., дело до сих пор не передано в суд и тормозится должностными лицами прокуратуры и полиции. На Василия Рябко осуществляется давление, идут угрозы его жизни", - говорится в сообщении.

Украинские деятели искусства призвали Луценко и Аваков Завершить расследование и передать дело в суд, а также обеспечить "прозрачную проверку действий должностных лиц", проводивших расследование.

Письмо подписали Анжелика Рудницкая (музыкант, телеведущая), Иван Ганзера (музыкант), Валерий Харчишин (группа "Друга ріка"), Олег Собчук (группа "СКАЙ"), Сергей Шишкин (музыкант), Юрий Журавель (группа "Ot Vinta"), Николай Арсенюк (директор фестиваля "Тарас Бульба"), Валерий Мельник (группа "Транс-Формер"), Сашко Лирнык (писатель, музыкант), Максим Трудников (группа "Друже Музыко"), Сергей Музыко (группа "Друже Музыко"), Алексей Казанцев (группа "Брэм Стокер"), Сергей Жадан (писатель, музыкант), Роман Коляда (музыкант, радиоведущий), Евгений Романенко (группа TaRUTA), Александр Сидоренко (Фоззи) (группа "ТНМК"), Олег Каданов (группа "Оркестр Че"), Александр Положинский (группа "Тартак"), Тимофей Хомяк (группа "Вертеп"), Галина Крук (писательница, вице-президент украинского Пен-клуба), Алексей Чупа (писатель), Борис Севастьянов (музыкант).

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