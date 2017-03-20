В течение нескольких лет в Киеве построят мемориальный центр "Бабий Яр", о поддержке строительства которого заявили мэр Кличко и ряд бизнесменов

В Киеве построят мемориальный центр Холокоста "Бабий яр". Об этом заявили на пресс-конференции по итогам учредительного собрания наблюдательного совета мемориального центра в Киеве, сообщает корреспондент LIGA.net.

В наблюдательный совет музея вошли диссидент и председатель исполнительного совета Еврейского агентства для Израиля Натан Щаранский, главный раввин Украины Яков Дов Блайх, мэр Киева Виталий Кличко и его брат, боксер Владимир Кличко, президент Польши в 1995-2005 годах Александр Квасьневский, бизнесмен Виктор Пинчук, глава МИД Германии в 1998-2005 годах Йошка Фишер, глава наблюдательного совета консорциума Альфа-Групп Михаил Фридман, бизнесмены Герман Хан, Павел Фукс, бывший американский сенатор Джо Либерман, певец Святослав Вакарчук.



В ходе пресс-конференции Натан Щаранский заявил, что рассматривают возможность строительства музея в Бабьем Яру, проект смогут реализовать в течение нескольких лет.

"Мы будем искать общественную и политическую мировую поддержку нашего проекта. Пытаемся привлечь различные общественные организации - еврейские, украинские, мировые. 19 октября состоится следующее заседание. И мы хотим, чтобы к тому времени уже было определено фактическое место музея и получены необходимые разрешения", - заявил глава Еврейского исполнительного агентства.



Мэр Киева Кличко заявил о всецелой поддержке проекта создания мемориального центра.

"Нам нужно воспитывать молодое поколение на принципах толерантности и уважения к разным национальностям, религиям, и в этом контексте мемориал "Бабий Яр" должен нести воспитательную функцию для следующих поколений, чтобы они знали о трагических событиях в истории. И чтобы ошибки прошлого больше никогда не повторились", - заявил мэр Киева, выразив возмущение недавним актом вандализма против памятника Елене Телиге.

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