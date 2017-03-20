Завтра пройдет День солнечных детей в Раде - Геращенко

Во вторник депутаты проведут День солнечных детей в парламенте, сказала первый вице-спикер Ирина Геращенко

Завтра, 21 марта, в Верховной Раде пройдет День солнечных детей. Таким образом народные депутаты решили поддержать детей с ограниченным возможностями. Об этом cообщила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"Мы с коллегами из МФО Равные возможности поддержали инициативу, во вторник проведем День солнечных детей в ВР. Политики, общество еще слишком мало делают для социализации людей с особыми потребностями, для создания условий для обучения, трудоустройства, самореализации. А завтра мы придем в разноцветных носках - в знак поддержки", - сказала Геращенко.

21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна.

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