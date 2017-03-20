В Украине завершилась регистрация для участия в ВНО-2017

Внести изменения в регистрационные данные или устранить причины, послужившие основанием для отказа в регистрации, можно до 31 марта

Регистрация для участия во Внешнем независимом оценивании-2017 завершена. Она длилась с 6 февраля по 17 марта. Внести изменения в регистрационные данные или устранить причины, послужившие основанием для отказа в регистрации, можно до 31 марта. Об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Последний день для отправления регистрационных документов в региональный центр - 17 марта. Региональные центры оценивания качества образования будут продолжать обрабатывать регистрационные документы, полученные после 17 марта, однако при условии, что они отправлены в установленные сроки. Документы, присланные после 17 марта, обрабатываться не будут.

Участники ЗНО, которые получили сертификаты, но хотят внести изменения в персональные данные, могут перерегистрироваться. Для этого нужно внести изменения в регистрационные данные с помощью сервиса "Внести изменения", сформировать и оформить новую регистрационную карточку. Повторно сформированный комплект регистрационных документов, а также полученный ранее Сертификат необходимо передать в учреждения образования, в котором учитесь, - если вы выпускник текущего учебного года, или самостоятельно направить в соответствующий региональный центр оценивания качества образования - если вы выпускник прошлых лет или ученик (слушатель, студент) профессионально-технического или высшего учебного заведения.

В случае получения решения об отказе в регистрации, вы можете устранить причины, послужившие основанием для принятия такого решения. Для этого создайте новую регистрационную карточку с помощью сервиса "Зарегистрироваться" и сформируйте новый комплект документов.





Фото: testportal.gov.ua

Выпускники общеобразовательных учебных заведений 2017 подают регистрационные документы для устранения причин отказа в регистрации в том заведении, в котором учатся. Выпускники прошлых лет, учащиеся (слушатели, студенты) профессионально-технических, высших учебных заведений присылают документы по адресу регионального центра, указанному в контрольно-информационном письме.

По состоянию на 20 марта для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировано более 223 тысяч человек.

В УЦОКО подчеркнули, что обработка регистрационных документов в региональных центрах оценивания качества образования продолжается, поэтому приведенные сведения не являются окончательными.

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