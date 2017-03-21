Укрзалізниця назначила шесть дополнительных поездов на Пасху
Во время пасхальных праздников с 13 по 18 апреля Укрзалізниця назначила шесть дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.
На сайте уточняется, что также для выезда граждан на пасхальные праздники увеличена периодичность курсирования трех поездов в популярных направлениях.
На праздничные даты апреля уже можно приобрести билеты на такие поезда:
№ 191/192 Киев - Львов, отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.
№ 197/198 Киев - Ковель, отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.
№ 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.
№ 185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.
№ 235 Харьков - Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля.
Интерсити + Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.
Пассажиры также могут воспользоваться дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов:
№ 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.
№ 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля.
Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.
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