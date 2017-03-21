Укрзалізниця назначила шесть дополнительных поездов на Пасху

В праздничные дни дополнительные поезда будут отправляться из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород

Во время пасхальных праздников с 13 по 18 апреля Укрзалізниця назначила шесть дополнительных поездов из Киева в Харьков, Львов, Ковель и Днепр, а также из Львова и Харькова в Ужгород. Об этом сообщает пресс-служба Укрзалізниці.

На сайте уточняется, что также для выезда граждан на пасхальные праздники увеличена периодичность курсирования трех поездов в популярных направлениях.

На праздничные даты апреля уже можно приобрести билеты на такие поезда:

№ 191/192 Киев - Львов, отправлением из Киева и Львова 14, 15 и 17 апреля.

№ 197/198 Киев - Ковель, отправлением из Киева и Ковеля 15, 17 апреля.

№ 179 Киев - Днепр, из Киева и Днепра 15 и 17 апреля.

№ 185 Львов - Ужгород, из Львова и Ужгорода 14 апреля.

№ 235 Харьков - Ужгород, отправлением из Харькова 14, 17 апреля.

Интерсити + Киев - Харьков, из Киева и Харькова 14, 17 апреля.

Пассажиры также могут воспользоваться дополнительными рейсами следующих круглогодичных поездов:

№ 63/64 Днепр - Кривой Рог - Одесса, из Днепра 14, 16, 18 апреля, обратно из Одессы 15, 17 апреля.

№ 136 Одесса - Черновцы, из Одессы 14, 16, 18 апреля.

Интерсити + № 736 Киев - Запорожье, из Киева и Запорожья 15 и 18 апреля.

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