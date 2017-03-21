Пресс-центр: В Украине продолжают нарушать права адвокатов - ААУ

Ассоциация адвокатов Украины намерена предпринять все необходимые меры с целью улучшения ситуации в вопросе соблюдения прав адвокатов

Права адвокатов в Украине продолжают нарушаться. Подтверждением этому является последний случай препятствования выполнению профессиональных обязанностей адвокатом Лесей Дубчак, а также применение к ней физической силы работниками исполнительной службы и Нацполиции. Об этом шла речь во время круглого стола, организованно Ассоциацией адвокатов Украины. Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

В ходе мероприятия отмечалось, что 16 марта этого года во время оказания правовой помощи клиенту адвокатом, членом правления ААУ Лесей Дубчак работники Дарницкой исполнительной службы, а также Дарницкого управления Национальной полиции в Киеве применили к ней физические меры воздействия.

"Данная ситуация еще раз подтверждает то, что, к большому сожалению, при осуществлении профессиональной деятельности адвокаты остаются фактически один на один с теми правонарушениями, которые осуществляются в отношении них. Больше всего поражает и расстраивает то, что указанные правонарушения осуществляются самими работниками правоохранительных органов и государственных органов, в частности, представителями управления юстиции, которые по своему духу должны были бы стоять на защите прав и законных интересов граждан", - подчеркнул адвокат, председатель Киевского областного отделения ААУ, член Комитета по защите прав и гарантий адвокатской деятельности ААУ Виталий Наум.

В свою очередь, Леся Дубчак обнародовала подробности дела и саму ситуацию, вследствие которой к ней была применена физическая сила. По ее мнению, указанный случай показал, что представители государственных органов не придерживаются норм закона и Конституции Украины. "Круговая порука, которую я наблюдаю за последние дни, когда мы начали подавать соответствующие обращения, заявления в правоохранительные органы… связала, по состоянию на сегодня, всех", - подчеркнула она.

Оценивая сказанное, адвокат, президент ААУ Олег Рачук акцентировал внимание на том, что Ассоциация адвокатов Украины будет реагировать на любые подобные факты нарушения прав адвокатов. "Мы не дадим опорочить ни профессию, ни непосредственно достоинство своих коллег", - пообещал он.

От органов власти на мероприятии присутствовал заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы - начальник Управления государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции в г.Киеве Алексей Воробьев. Он выразил надежду, что у адвокатов есть соответствующие доказательства изложенных фактов. "Если факты есть, нужно их оценивать и реагировать на них", - подчеркнул он.

Во время круглого стола была обнародована официальная статистика нарушений прав адвокатов за период с 2013 по 2016 годы. Однако, по словам Виталия Наума, даже статистические данные не отражают реального состояния дел. "К большому сожалению, мы столкнулись с той ситуацией, когда наши права просто игнорируются, относительно нас можно осуществлять любые действия, и не будет никакой ответственности. Этому будет положен конец - и мы об этом заявляем. Будем привлекать всех специалистов в адвокатуре для того, чтобы изменить эту тенденцию", - подытожил он.

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