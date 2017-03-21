Как преодолеть зависимость от смартфона: несколько простых правил

Психологи утверждают, что зависимость от смартфонов является серьезной проблемой общества, которая вредит психике

Психологи предостерегают, что зависимость от смартфонов может негативно влиять на психику человека, а также провоцировать нарушение сна, беспричинное беспокойство, стресс, депрессию и снижение либидо. Специалисты назвали несколько эффективных способов побороть зависимость, сообщает Care2.

Психологи рекомендуют ограничивать время для проверки новостей в соцсетях. Например, они советуют установить таймер на 5-10 минут. Сразу после того, как прозвенит звуковой сигнал, смартфон необходимо отложить.

Чтобы избавиться зависимости от гаджета, стоит класть телефон подальше, а не носить его постоянно в кармане и даже брать его с собой в ванную.

Полезной станет привычка раз в день на час выключать телефон или класть его далеко в тумбочку. В это время лучше погулять в парке или почитать книгу.

Необходимо постоянно помнить, что очень невежливо сидеть не отрываясь от телефона во время совещаний на работе, обеда с коллегами или дружеской беседы.

Стоит также удалить те приложения на смартфоне, которые не являются слишком важными, но отнимают много времени.

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