Как преодолеть зависимость от смартфона: несколько простых правил
Психологи предостерегают, что зависимость от смартфонов может негативно влиять на психику человека, а также провоцировать нарушение сна, беспричинное беспокойство, стресс, депрессию и снижение либидо. Специалисты назвали несколько эффективных способов побороть зависимость, сообщает Care2.
Психологи рекомендуют ограничивать время для проверки новостей в соцсетях. Например, они советуют установить таймер на 5-10 минут. Сразу после того, как прозвенит звуковой сигнал, смартфон необходимо отложить.
Чтобы избавиться зависимости от гаджета, стоит класть телефон подальше, а не носить его постоянно в кармане и даже брать его с собой в ванную.
Полезной станет привычка раз в день на час выключать телефон или класть его далеко в тумбочку. В это время лучше погулять в парке или почитать книгу.
Необходимо постоянно помнить, что очень невежливо сидеть не отрываясь от телефона во время совещаний на работе, обеда с коллегами или дружеской беседы.
Стоит также удалить те приложения на смартфоне, которые не являются слишком важными, но отнимают много времени.
Читайте также: Социальные сети вызывают чувство одиночества - психологи
Бизнес на ЛІГА.net
-
19:09
-
18:30
-
18:07
-
17:11
-
15:50