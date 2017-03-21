В Украине 22 марта местами воздух прогреется до +20 °С

В Киеве будет облачно с прояснениями, ранним утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток составит +7...+16 °С

В среду, 22 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Gismeteo.ua.

В Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровненской, Тернопольской, Киевской, Черниговской, Донецкой и Луганской областях пройдут кратковременные дожди, местами на западе страны возможны грозы.

На западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях температура воздуха ночью составит +5...+10 °С, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах +15...+20 °С.

На остальной территории страны ночью прогнозируется −2...+3 °С, днем воздух прогреется до +9...+15 °С.

В Киеве будет облачно с прояснениями, ранним утром возможен небольшой дождь. Температура воздуха в течение суток составит +7...+16 °С.

19 марта Укргидрометцентр предупреждал о потеплении.

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