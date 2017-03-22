Комаровский о реформе медицины: Есть шанс выбраться из болота
Авторитетный детский врач Евгений Комаровский озвучил свои опасения относительно того, что реформа здравоохранения может затянуться в Украине на ближайшие годы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
По его словам, есть готовый пакет законопроектов, касающийся реформы здравоохранения.
"Еcли до 16 мая 2017 года не будет проголосован закон О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, реформа медицины будет отложена на четыре-пять лет.", - сказал Комаровский.
По его словам, сегодня отмечается опаснейшее сочетание трех факторов: саботаж медицинского сообщества, неготовность политических сил даже конструктивно обсуждать медицинскую реформу, отчаяние и фактически предсмертный пофигизм гражданского общества.
"Информирую всех нелюбителей Супрун (и.о. министра здравоохранения, -ред.) она лично не имеет никакого отношения к подготовленным законопроектам. Ну так совпало, что именно сейчас есть готовые законы и есть люди, готовые эти законы отстаивать. Законы разрабатывались несколько лет при участии десятков международных экспертов - врачей, экономистов, юристов", - подчеркнул Комаровский.
Он добавил, что предлагаемый законами алгоритм распределения средств внутри системы здравоохранения вовсе не содержит в себе какого-либо ноу-хау, поскольку это давным-давно апробировано и работает в Польше, Хорватии, Венгрии, Литве, Италии, Канаде, Испании, Норвегии.
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