Комаровский о реформе медицины: Есть шанс выбраться из болота

Подготовленные законопроекты не привязаны к конкретной команде, сказал авторитетный врач Евгений Комаровский

Авторитетный детский врач Евгений Комаровский озвучил свои опасения относительно того, что реформа здравоохранения может затянуться в Украине на ближайшие годы. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

По его словам, есть готовый пакет законопроектов, касающийся реформы здравоохранения.

"Еcли до 16 мая 2017 года не будет проголосован закон О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, реформа медицины будет отложена на четыре-пять лет.", - сказал Комаровский.

По его словам, сегодня отмечается опаснейшее сочетание трех факторов: саботаж медицинского сообщества, неготовность политических сил даже конструктивно обсуждать медицинскую реформу, отчаяние и фактически предсмертный пофигизм гражданского общества.

"Информирую всех нелюбителей Супрун (и.о. министра здравоохранения, -ред.) она лично не имеет никакого отношения к подготовленным законопроектам. Ну так совпало, что именно сейчас есть готовые законы и есть люди, готовые эти законы отстаивать. Законы разрабатывались несколько лет при участии десятков международных экспертов - врачей, экономистов, юристов", - подчеркнул Комаровский.

Он добавил, что предлагаемый законами алгоритм распределения средств внутри системы здравоохранения вовсе не содержит в себе какого-либо ноу-хау, поскольку это давным-давно апробировано и работает в Польше, Хорватии, Венгрии, Литве, Италии, Канаде, Испании, Норвегии.

"Чрезвычайно важно, что подготовленные законопроекты не привязаны к конкретной команде ВОЗ - они фактически вынуждают наших правителей перестать барахтаться в болоте коррупции и т.н. "национальной медицины", выбраться на берег и меняться. Завтра окончательно развалится коалиция, поменяется премьер, конечно же новый премьер придет со своей новой выдающейся командой реформаторов медицины, но вернуться назад, в родное болото, уже не получится", - подчеркнул Комаровский.





2 декабря Супрун заявила , что в Украине система здравоохранения разваливается.



